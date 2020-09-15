Переболевший коронавирусом выделяет вирус до 90 дней

Переболевший коронавирусом выделяет вирус до 90 дней
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Это возможно, даже если человек хорошо себя чувствует и считается в целом здоровым.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, переболевший коронавирусом, остается заразным до 90 дней, даже если у него нет симптомов. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней»,

— сказала Попова.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом, большинство из них выздоровели, летальных исходов

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург остается на втором месте по числу новых случаев Covid-19. За последние сутки в России подтвердили 5 тыс. 529 диагнозов коронавирусная инфекция, из которых 206 случаев приходится на Северную столицу.

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