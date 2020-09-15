На Московском шоссе пожарные тушат полыхающую ГАЗель

В Петербурге на Московском шоссе загорелась ГАЗель. Пламя полностью охватило транспортное средство.
О ЧП стало известно сегодня, 15 сентября. Кадры полыхающей машины опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«В сторону города напротив Ленсоветовского», — уточнил место происшествия автор записи.
Машина стоит на обочине. На место происшествия прибыли спасатели — пожар тушат две пожарные машины.
Другие подробности неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Загородном легковушка сбила самокатчика, на месте «скорая».