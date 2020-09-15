«Беспокойно и мучительно»: мужчина отсудил 3 миллиона за 12 лет уголовных преследований

Мужчина подал иск к Министерству финансов РФ за незаконное уголовное преследование. За 12 лет «мучений» он хотел получить 9 млн рублей, но суд присудил ему компенсацию значительно меньше.

Уголовное дело было заведено в 2005 году, а в 2007 году вынесли постановление о привлечении мужчины. После этого его необоснованно объявили в международный розыск. В это время он был на Украине у матери. Спустя еще 2 года мужчину задержали и этапировали в Петербург.

Уголовное дело восемь раз направляли в суд. В итоге 13 июня 2019 года уголовное дело прекратили из-за отсутствия в деянии состава преступления.

«Беспокойные и мучительные переживания продолжались 12 лет 4 месяца и 28 дней», — рассказал мужчина, добавив, что у него ухудшилось здоровье, а также пострадали отношения с родными и коллегами.

Свои страдания он оценил в 9 062 000 рублей. Суд взыскал в его пользу с Минфинансов РФ 3 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка пойдет под суд за наркопритон в своей квартире. Уголовное дело по существу рассмотри Кировский районный суд.