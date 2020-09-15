Петербурженка пойдет под суд за наркопритон в своей квартире

Петербурженка пойдет под суд за наркопритон в своей квартире
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге суд рассмотрит по существу уголовное дело, открытое в отношении местной жительницы. Она обвиняется в организации наркопритона.

Об этом сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга. Надзорный орган Кировского района утвердил обвинительный акт по делу в отношении уроженки Ленинграда. Женщина проходит обвиняемой по ч. 1 ст. 232 УК РФ.

По версии следствия, весной этого года она предоставляла свою квартиру для потребления наркотиков жителям Кировского района. Обвиняемая, организовавшую притон, как и те, кто его посещал, задержаны правоохранителями.

Уголовное дело по существу рассмотри Кировский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ж/д станции Дача Долгорукова поймали мужчину с синтетическим наркотиком.

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