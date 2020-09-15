Милла Йовович и Пол Андерсон примут участие в российском Comic-Con

Милла Йовович и Пол Андерсон примут участие в российском Comic-Con
Актриса Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich

Стало известно, кто из звезд примет участие в фестивале Comic-Con Russia 2020. Среди именитых гостей оказалась актриса, звезда «Пятого элемента» и «Обители зла» Милла Йовович, а также ее супруг, режиссер Пол Андерсон.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, супруги представят фильм «Охотник на монстров». Он был снят по мотивам одноименной серии видеоигр Monster Hunter. Они расскажут о фильме и особенностях съемок. Затем, ожидается, что они ответят на вопросы поклонников.

Comic-Con Russia 2020 пройдет в режиме онлайн с 3 и 4 октября. Уже известно, что в фестивале участие примет также Дэйв Франко.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что лидером рейтинга лучших отечественных актеров минувшего десятилетия стал 35-летний Данила Козловский. На его счету оказалось наибольшее число главных ролей.

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