Володин попросил Терешкову перейти на «удаленку» в кабинет

Володин попросил Терешкову перейти на &#171;удаленку&#187; в кабинет
Депутат Госдумы Валентина Терешкова Фото: Википедия

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов, которые имеют противопоказания или находятся в преклонном возрасте, поберечь себя и перейти на удаленную работу. Такое предложение было озвучено из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Он подчеркнул, что Госдума работает в отличие от европейских парламентов. По ходу пленарного заседания он обратился к депутатам Валентине Терешковой, а также Артуру Чилингарову.

Володин указал на то, что в Европе нет среди депутатов первой женщины-космонавта, или «покорителя льдов, наших просторов арктических и глубин океанических».

«По домам, по виллам», — заявил Володин.

Терешкову и Чилингарова попросили пройти работать в кабинеты и принимать участие в работе парламента дистанционно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Вячеслава Володина. Он рассказал, что Владимир Путин заложил систему, которая сделала Россию сильной. Он отметил, что теперь Россия может быть только сильной. Следующий президент будет опираться на фундамет, созданный Путин, и продолжать то, что он создал, уверен председатель Госдумы.

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