В Петербурге арестовали мужчину, попытавшегося убить женщину около «Шавермы»

Василеостровский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство. Он воткнул шило в шею женщине.

Преступный инцидент произошел 14 сентября у дома №34 на Среднем проспекте. По данным следствия, мужчина, находясь у кафе «Шаверма», в ходе конфликта ударил острым предметом свою знакомую. Он вонзил предмет женщине в шею.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, злоумышленник осознавал последствия своих действий, но пострадавшей успели оказать медпомощь. Он не смог довести свой умысел до конца.

Обвиняемый просил об избрании меры в виде домашнего ареста, так как дал явку с повинной, но суд не удовлетворил ходатайство. Мужчина отправился за решетку до 13 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина отсудил 3 миллиона за 12 лет уголовных преследований.