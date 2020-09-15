«Важен не возраст»: автоэксперт заявил, что подростков можно сажать за руль

В вопросе вождения важен не возраст, а достоверность результатов экзамена на права. Такое заявление сделал автоэксперт Дмитрий Попов.

Специалист прокомментировал предложение Госдумы о выдаче водительских прав с 16 лет. По его словам, подростков, успешно освоивших программу обучения в автошколе, будет около 10-12%.

Как сообщили «ЛенТВ24», Попов заверил, что важно добиться того, чтобы автошколы соблюдали существующие требования: экзамен должен быть честным, а практика вождения составлять не менее 56 часов.

Автоэксперт подчеркнул, что возраст не повод лишать возможности выезжать на дороги тех, кто ответственно подойдет к вопросу безопасности как своей, так и людей вокруг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Государственной думы Василий Власов направил письмо начальнику Госавтоинспекции МВД с просьбой о рассмотрении возможности выдачи водительских удостоверений в России с 16 лет.