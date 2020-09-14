Депутат Госдумы предложил разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Депутат Государственной думы Василий Власов направил письмо начальнику Госавтоинспекции МВД с просьбой о рассмотрении возможности выдачи водительских удостоверений в России с 16 лет.
По мнению Власова, юные россияне обретают самостоятельность раньше совершеннолетия. В 16 лет подростки официально трудоустраиваются, переезжают в другие города и начинают самостоятельную жизнь. Разрешение вождения автомобиля с 16 лет может подтолкнуть россиян к более раннему приобретению финансовой независимости, что может благополучно отразиться на экономических процессах. Об этом сообщает RT.
Отметим, что в письме речь идет об управлении легковыми автомобилями и правах категории B. Начинать обучение для дальнейшего получения прав депутат предлагает с 15 лет и 6 месяцев.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, где кроме МРЭО можно поменять водительские права.