Петербуржцам рассказали, где кроме МРЭО можно поменять водительские права

Петербуржцам рассказали, где кроме МРЭО можно поменять водительские права
Водителям перед посещением МРЭО надо будет лишь пройти предварительную регистрацию через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Фото: Pixabay

Теперь жители Петербурга могут заменить просроченные водительские права абсолютно в любом МРЭО или в удобном подразделении МФЦ.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что из-за очередей в МРЭО, расположенном на шоссе Революции, сотрудники не справляются с объемом работы. Горожанам напомнили, что поменять документы можно и в других местах.

Так, автомобилисты могут прийти в любой МФЦ или МРЭО, но по предварительной записи через Госуслуги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водительские удостоверения с истекшим сроком годности на территории РФ действительны до конца текущего года. Подать заявление на получение или замену документов можно до конца декабря.

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