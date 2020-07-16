Петербуржцам рассказали, где кроме МРЭО можно поменять водительские права

Водителям перед посещением МРЭО надо будет лишь пройти предварительную регистрацию через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Фото: Pixabay

Водителям перед посещением МРЭО надо будет лишь пройти предварительную регистрацию через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Фото: Pixabay

Теперь жители Петербурга могут заменить просроченные водительские права абсолютно в любом МРЭО или в удобном подразделении МФЦ.

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что из-за очередей в МРЭО, расположенном на шоссе Революции, сотрудники не справляются с объемом работы. Горожанам напомнили, что поменять документы можно и в других местах.

Так, автомобилисты могут прийти в любой МФЦ или МРЭО, но по предварительной записи через Госуслуги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водительские удостоверения с истекшим сроком годности на территории РФ действительны до конца текущего года. Подать заявление на получение или замену документов можно до конца декабря.