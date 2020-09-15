Самолет рейса Санкт-Петербург — Казань, подавший сигнал тревоги, благополучно долетел в место прибытия

Самолет рейса Санкт-Петербург &#8212; Казань, подавший сигнал тревоги, благополучно долетел в место прибытия
Самолет успешно приземлился. Фото: pixabay

Рейс из Петербурга в Казань совершил штатную посадку в аэропорт прибытия. В ходе полета самолет подал сигнал тревоги.

Речь идет о рейсе SU6597 авиакомпании «Россия». Как сообщили Gazeta.spb.ru в пресс-службе авиаперевозчика, во время движения на борт поступил анонимный сигнал об угрозе нарушения целостности воздушного судна и причинения вреда здоровью пассажиров ряда рейсов, летящих из Петербурга.

В этот промежуток времени попал и рейс авиакомпании «Россия», который подлетал к месту прибытия. Службы аэропорта Казани были сразу же проинформированы о случившемся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали самолет до Антальи из-за сильно пьяного мужчины, кричавшего «Мяу». Пассажир не мог связать и двух слов, назвать свою фамилию он также затруднился.

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