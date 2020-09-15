Заместителем гендиректора «Метростроя» стал Владимир Рублевский

Владимир Рублевский занял должность заместителя генерального директора компании ОАО «Метрострой». До этого он возглавлял комитет по благоустройству.

В настоящее время «Метростроем» после ухода Сергея Харлашкина временно руководит главный инженер Алексей Старков. Соответствующую должность Рублевский занял в понедельник, 14 сентября.

На должности председателя комитета по благоустройству политик был до 2019 года. Карьера в «Метрострое» началась в июне 2020 года в качестве советника гендиректора.

Как сообщила «Мойка78» со ссылкой на компанию, ранее функции управления финансовым, экономическим и коммерческим направлениями деятельности Метростроя были распределены между разными сотрудниками. Однако с 14-го сентября компания ввела еще одну должность замгендиректора, которая соединила все вышеперечисленные функции.

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