Главный судмедэксперт Минздрава РФ покидает должность

Главный судмедэксперт Минздрава РФ покидает должность
Пока что официальной информации нет. Фото: pixabay,com

Он якобы уволился по собственному желанию.

Главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе, директор Центра судмедэкспертизы Минздрава России Андрей Ковалев ушел со своей должности, о чем стало известно сегодня, 11 сентября. Новостью делится «Интерфакс», ссылаясь на источники в ведомстве. По предварительным данным, Ковалев сам принял такое решение и ушел по собственному желанию.

В беседе с РБК эксперт отмечал, что писал объяснительную на имя министр якобы из-за нарушений трудовой дисциплины. Напоминаем, что свой пост Ковалев занимал на протяжении восьми лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главу «Альянса учителей» в Петербурге уволили из школы. Кен считает свое увольнение незаконным. По его мнению, причина кроется в его общественно-политической деятельности, которая оказалась неугодной руководству учреждения.

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Андрей Ковалев минздрав рф судмедэксперты


 

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