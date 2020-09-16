Дожди и туман ждут жителей Ленобласти в среду

Среда, 16 сентября, в Ленинградской области обещает быть облачным и дождливым днем. В течение суток будет большой скачок температур: от +1 до +18 градусов.

Об этом сообщают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью и ранним утром Ленобласть накроют туманы, а днем в большинство районов придут небольшие дожди. Ветер будет переменны в течение ночи, а днем определится на южный, юго-восточный и усилится до 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха за окном опустится до +1…+6 градусов, а днем резко скакнет вверх до +13…+18 градусов, но у водоемов будет всего до +10 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

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