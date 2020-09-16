В Иркутской области горит газопровод «Ангарск-Саянск»

Пожар на газопроводе в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар на газопроводе в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром в среду, 16 сентября, в Иркутской области произошел пожар на газопроводе «Ангарск-Саянск» с 12 километрах от города Усолье-Сибирское.

Об этом информирует пресс-служба регионального главного управления МЧС. О пожаре стало известно примерно в девять часов утра по местному времени (четыре утра мск). Огонь вспыхнул на рядом стоящей технике — двух легковых автомобилях и инженерных машинах. На месте происшествия работают сотрудники ведомства.

Как сообщили в пресс-службе, бригада рабочих перекрыла задвижку. Пожар был локализован в 10.21 по местному времени (5.21 мск).

Пожар произошел во время ремонтных работ. Огонь продолжают ликвидировать 15 спасателей МЧС. Уточняется, что угрозы для жителей нет — ближайший населенный пункт находится в одном километре от места происшествия.

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