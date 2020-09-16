Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков: начинаем работу по выплате кредита

Нового генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова представили коллективу киностудии. Он был назначен на должность гендира по распоряжению Федерального агентства по управлению госимуществом от 8 сентября.

Как сообщил Щербаков коллективу студии, Ленфильм начинает работу по выплате кредита. «Сейчас мы нацелены на финансовое оздоровление студии и все платежные вопросы будут постепенно разрешаться. Самое главное – «Ленфильм» останется государственной студией и никакого перепрофилирования не будет», — сказал он.

Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук, представляя нового руководителя киностудии, отметил, что Федор Щербаков — «профессиональный и эффективный менеджер». Также Бондарчук подчеркнул, что ни о какой приватизации киностудии речи нет. Он уверен, что скоро судьба проектов, которые сейчас в силу обстоятельств находятся «на паузе», сдвинется с мертвой точки.

Бондарчук поблагодарил также министерства культуры и финансов РФ и бывших руководителей «Ленфильма» — Эдуарда Пичугина и Инессу Юрченко. «Они оба проделали колоссальную работу, которая сейчас стала приносить свои плоды. Наконец наше дело сдвинулось с места», — отметил он.

Фёдор Щербаков окончил факультет журналистики МГУ. Работал на Первом канале, в «Интерфаксе», на госслужбе, был помощником министра регионального развития. Также работал советником президента госкорпорации «Олимпстрой», директором департамента развития «Стройтрансгаза». Кроме того, он основатель и гендиректор 1st MediaInvest, в его холдинг входят несколько федеральных и региональных СМИ. В прошлом году Федор Щербаков вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров».