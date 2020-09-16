Количество безработных в Петербурге выросло в два раза

Количество безработных в Петербурге выросло в два раза
Падение доходов зафиксировано в большинстве стран мира. Фото: pixabay.com

Власти обдумывают, как решить этот вопрос во время пандемии коронавируса.

В ЗакС Санкт-Петербурга сегодня, 16 сентября, обсуждали планы на ближайшее время. Председатель городского парламента Вячеслав Макаров отметил, что во время пандемии коронавируса количество безработных увеличилось в два раза до 102 тысяч человек. Макаров напомнил, что за каждым человеком стоит семья, которой нечего есть.

Он отметил, что даже для пятимиллионного населения это – очень много. Власти хотят продумать меры поддержки социально ответственных работодателей, а также как-то решать вопрос с трудоустройством населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакСобрание «узаконило» правительство Петербурга. Также документ признает ряд городских законов утратившими силу по причине из неактуальности. Законопроект направили губернатору Петербурга на подписание.

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