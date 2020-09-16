ЗакСобрание «узаконило» правительство Петербурга

В среду, 16 сентября, в Мариинском дворце проходит первое этой осенью заседание Законодательного собрания Петербурга.
В ходе заседания ЗакС принял в третьем чтении законопроект, который приводит отдельные положения законов города в соответствии с городским уставом.
В частности, этим документом меняется в законах понятие высшего органа госвласти Петербурга «Администрация Санкт-Петербурга» на «Правительство Санкт-Петербурга».
Также документ признает ряд городских законов утратившими силу по причине из неактуальности. Законопроект направили губернатору Петербурга на подписание.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ЗакС Петербурга состоится первая осенняя сессия: рассмотрят закон об уличных музыкантах и еще семь инициатив.