ЗакСобрание «узаконило» правительство Петербурга

В среду, 16 сентября, в Мариинском дворце проходит первое этой осенью заседание Законодательного собрания Петербурга.

В ходе заседания ЗакС принял в третьем чтении законопроект, который приводит отдельные положения законов города в соответствии с городским уставом.

В частности, этим документом меняется в законах понятие высшего органа госвласти Петербурга «Администрация Санкт-Петербурга» на «Правительство Санкт-Петербурга».

Также документ признает ряд городских законов утратившими силу по причине из неактуальности. Законопроект направили губернатору Петербурга на подписание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ЗакС Петербурга состоится первая осенняя сессия: рассмотрят закон об уличных музыкантах и еще семь инициатив.