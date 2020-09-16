ЗакСобрание «узаконило» правительство Петербурга

Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru
Заксобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

В среду, 16 сентября, в Мариинском дворце проходит первое этой осенью заседание Законодательного собрания Петербурга.

В ходе заседания ЗакС принял в третьем чтении законопроект, который приводит отдельные положения законов города в соответствии с городским уставом.

В частности, этим документом меняется в законах понятие высшего органа госвласти Петербурга «Администрация Санкт-Петербурга» на «Правительство Санкт-Петербурга».

Также документ признает ряд городских законов утратившими силу по причине из неактуальности. Законопроект направили губернатору Петербурга на подписание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ЗакС Петербурга состоится первая осенняя сессия: рассмотрят закон об уличных музыкантах и еще семь инициатив.

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