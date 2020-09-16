В ЗакС Петербурга состоится первая осенняя сессия: рассмотрят закон об уличных музыкантах и еще семь инициатив

На заседание пустят журналистов, но если они будут соблюдать все меры предосторожности.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга открывает осеннюю сессию сегодня, 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента. Ожидается обсуждение законопроекта об уличных музыкантах, а также еще семи инициатив. Также председатель ЗакСа Вячеслав Макаров планирует поставить основные задачи депутатского корпуса на ближайший год.

На заседании будут присутствовать журналисты, но их не пустят без средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. Отмечается также, что в Мариинском дворце откроется выставка «Плечом к плечу во имя жизни», которая осветит работу врачей из разных уголков мира во время пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург в марте могут ждать выборы в ЗакС.