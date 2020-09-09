Петербург в марте могут ждать выборы в ЗакС

Выборы в Законодательное собрание Петербурга могут пройти в марте следующего года. Эксперты считают, что единый день голосования может быть перенесен с осени на весну.

Как сообщает АБН, эксперты полагают, что инициатива главы ЦИК Эллы Памфиловой может быть принята на федеральном уровне.

Ранее она предложила найти «оптимальный месяц» для Единого дня голосования.

«Перенос на весну выглядит благом для избирательных компаний», — высказался политтехнолог Марат Баширов. При этом он добавил, что формально перенос даты отпусков ничего не меняет.

Более серьезным вопросом политологи считают многодневный формат проведения голосования, организация участков в учебных заведениях.

«Самое главное — что делать со школьниками. Карантин и так сказался на качестве обучения», — заметил петербургский политолог Юрий Светов.

Отметим, что в выборы в ЗакС Петербурга должны пройти в сентябре следующего года.