Шойгу с военной делегацией прибыл в Белоруссию для проведения переговоров

Шойгу с военной делегацией прибыл в Белоруссию для проведения переговоров
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото:

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 16 сентября, прибыл в Минск вместе с военной делегацией в рамках рабочего визита.

Сообщение о визите российских коллег появилось на сайте оборонного ведомства Республики Беларусь. Отмечается, что в ходе встречи стороны намерены обсудить военное сотрудничество России и Белоруссии.

Напомним, в Белоруссии в настоящее время проходят совместные военных учения с Россией под названием «Славянское братство — 2020».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле считают «чушью» слухи о поглощении Россией Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни о каком поглощении не может быть и речи. Напомним, в понедельник, 14 сентября, состоялся визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи в рамках переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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