Араб без документов попался пограничникам в Выборге

Нарушителя оштрафовали и передали в полицию для дальнейшей депортации из России. Фото: pixabay.com

Нарушителя оштрафовали и передали в полицию для дальнейшей депортации из России. Фото: pixabay.com

Неподалеку от финской границы в Ленинградской области был задержан 35 летний гражданин одной из арабских стран, который пытался попасть в Евросоюз. На территории России он так же находился нелегально.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. Вблизи Выборга стражи порядка остановили для проверки документов гражданина арабской внешности. Оказалось, что документов у него при себе нет. А свое пребывание в историческом городе он объяснил туристическим интересом.

Однако пограничники все же выявили его намерения незаконного пересечения границы с Финляндией. Нарушителя оштрафовали и передали в полицию для дальнейшей депортации из России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам все еще нельзя пересекать границу с Финляндией.