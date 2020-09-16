Эксперт по найму рассказала, как выбрать профессию мечты и правильно составить резюме

Специалист по рекрутингу Кристина Кируц поделилась советами, как определиться с профессией мечты и составить резюме, способное заинтересовать потенциального работодателя.

HR- эксперт советует, в первую очередь, определить свои сильные стороны и интересы, вспомнить об имеющемся опыте работы и проанализировать его, на основании имеющихся достижений разработав путь желаемого карьерного развития в дальнейшем. И, безусловно, важной составляющей для поиска работы мечты является резюме.

По словам Кристины, самый главный принципе при составлении резюме: указывать необходимое и оставлять за скобками лишнее. Не стоит разбрасываться и указывать в желаемых вакансиях несколько сфер деятельности, рассказала специалист телеканалу «Санкт-Петербург». Кроме того, следует внимательно отнестись к выбору фотографии, а также данным о предыдущих местах работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых необычных вакансиях в Северной столице на конец августа.