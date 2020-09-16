Доцент Соколов подал иск о защите чести и достоинства к бывшей возлюбленной

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, намерен привлечь к ответственности свою бывшую избранницу за якобы ложные слова.

Речь идет о девушке Екатерине, еще одной студентке Соколова, также в свое время находящейся с ним в отношениях. В среду, 16 сентября, на очередном заседании в Октябрьском районном суде было зачитано заявление от 2008 года, в котором девушка сообщала, что Соколов бил ее по рукам, грозился ударить утюгом и пытался задушить. Тогда уголовное дело по отношению к историку возбуждать не стали. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В 2020 году вышел документальный фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». В нем Екатерина рассказала подробности взаимоотношений с историком. Именно из-за этих слов Соколов и решил подать иск. Он требует удалит фильм и взыскать с девушки и владельца канала, на котором был опубликован материал, по тысяче рублей. Сообщается, что иск был отправлен в Петроградский районный суд почтой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историку Олегу Соколову продлили арест.