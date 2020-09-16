В Ленобласти до конца года проведут более 10 тысяч психологических консультаций

Благодаря федеральному субсидированию, до конца текущего года в Ленинградской области смогут предоставить свыше 10 тысяч бесплатных психологических консультаций для населения.

Субсидия на проведение терапевтических сессий направлена «Ленинградскому областному институту развития образования» (ЛОИРО), пишет «АиФ Петербург». С начала года сотрудники научного учреждения провели немногим меньше 7 тысяч консультаций.

Отметим, что это не первый грант в текущем году, перечисляемый институту на подобные цели. Так, ЛОИРО получил из бюджета Ленинградской области 7,8 миллионов рублей, а также 3,3 миллиона рублей федеральных средств. Отметим, что бесплатная психологическая помощь оказывается в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем, по мнению психолога, корень конфликтов между мужчинами и женщинами.