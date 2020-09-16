Санавиация за два дня спасла четверых жителей Ленобласти

В Ленобласти вертолеты санавиации спасли за два дня четыре человека.

Вылеты были совершены 14 и 15 сентября. Об этом рассказали в сообществе «Национальная служба санитарной авиации» в социальной сети «ВКонтакте».

Два раза вертолет вылетал в Кингисепп, где была оказана помощь пациенту с инфарктом и человеку с нарушением проводимости сердца. Также воздушное судно доставило пациента с инсультом из Шлиссельбурга во Всеволожск, а в Сланцы медики транспортировали человека с ишемической болезнью сердца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вертолет санавиации спас жизнь жителю Кингисеппа. Мужчина находился в тяжелом состоянии и нуждался в экстренной помощи.