Санавиация за два дня спасла четверых жителей Ленобласти

Санавиация за два дня спасла четверых жителей Ленобласти
Медики санавиации спасли пациентов. Фото: vk.com/san.aviacia

В Ленобласти вертолеты санавиации спасли за два дня четыре человека.

Вылеты были совершены 14 и 15 сентября. Об этом рассказали в сообществе «Национальная служба санитарной авиации» в социальной сети «ВКонтакте».

Два раза вертолет вылетал в Кингисепп, где была оказана помощь пациенту с инфарктом и человеку с нарушением проводимости сердца. Также воздушное судно доставило пациента с инсультом из Шлиссельбурга во Всеволожск, а в Сланцы медики транспортировали человека с ишемической болезнью сердца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вертолет санавиации спас жизнь жителю Кингисеппа. Мужчина находился в тяжелом состоянии и нуждался в экстренной помощи.

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