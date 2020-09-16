Ефремов заявил, что хочет отбывать наказание «поближе к предкам»

Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в чувашской колонии. Актер объяснил, почему именно там.

Ефремов рассказал, что хотел бы отбывать наказание в Чувашии, поскольку там его корни. И добавил, что представители Чувашии уже готовят обращение во ФСИН.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на слова члена московской Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, актер также указал, что у него теперь два адвоката – одного наняла жена, а другой – из Чувашии.

Напомним, актера приговорили к восьми годам колонии общего режима из-за смертельного ДТП. Свою вину Ефремов не отрицает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о чем Ефремов сожалеет больше всего. Об этом рассказал сам актер.