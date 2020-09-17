На Лужском произошла смертельная авария: водитель не справился с управлением

На Лужском произошла смертельная авария: водитель не справился с управлением
Мужчина скончался на месте. Фото: pixabay.com

Мужчина скончался в карете скорой помощи, ему не успели оказать помощь.

В Лужском районе Ленинградской области вечером 16 сентября произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Северной столице и региону. Все случилось на трассе Луга – санаторий «Жемчужина». Автомобиль «КИА Рио» оказался в кювете, так как водитель не справился с управлением. Иномарка опрокинулась, на место прибыли медики, которые не успели оказать помощь – пострадавший скончался прямо у них на руках.

«В результате ДТП водитель скончался в карете скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка»,

— заявили в пресс-службе УГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп Лужский район смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дом российского правительства отремонтируют за 5 млрд рублей
Песков: новую самоизоляцию пока вводить не собираются
В России может появиться единый реестр педофилов
Стало известно, за сколько мозг может запомнить на новое слово
Американский ураган «Салли» перерос в тропический шторм
Ученые рассказали о самой крупной рыбе в мире
Лукашенко закрыл границы с Литвой, Польшей и «усилил» с Украиной
Кому могут навредить джинсы с высокой талией