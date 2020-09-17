На Лужском произошла смертельная авария: водитель не справился с управлением

Мужчина скончался в карете скорой помощи, ему не успели оказать помощь.

В Лужском районе Ленинградской области вечером 16 сентября произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Северной столице и региону. Все случилось на трассе Луга – санаторий «Жемчужина». Автомобиль «КИА Рио» оказался в кювете, так как водитель не справился с управлением. Иномарка опрокинулась, на место прибыли медики, которые не успели оказать помощь – пострадавший скончался прямо у них на руках.

«В результате ДТП водитель скончался в карете скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка»,

— заявили в пресс-службе УГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси.