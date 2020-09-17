В Пулково в четверг нет ни отмененных, ни задержанных рейсов

В Пулково в четверг нет ни отмененных, ни задержанных рейсов
Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Все самолеты вылетят по расписанию.

В Пулково сегодня, 17 сентября, может обойтись без изменений в расписании. Согласно онлайн-табло петербургского аэропорта, нет ни одного отмененного или задержанного рейса.

Напоминаем, что из перечня убрали все вылеты за рубеж, которые не могут состоятся из-за пандемии коронавируса. Раньше именно из-за них огромное количество рейсов считались отмененными. Сейчас гражданам остается путешествовать либо внутри страны, либо они могут выбраться в скромное количество стран, с которыми Россия открыла границы. Среди них наибольшей популярностью пользуется Турция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире число выявленных случаев коронавируса приближается к 29,5 млн. Наибольшее количество выявленных случаев инфицирования было зарегистрировано в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии и Европе.

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