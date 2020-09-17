На Пионерстроя водитель врезался в столб и скрылся с места

Автомобиль остался на обочине.
На улице Пионерстроя вечером 16 сентября автомобиль врезался в столб. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пустой дороге – автомобиль по непонятной причине выехал на встречную полосу, а затем врезался в преграду. Мужчина не стал дожидаться сотрудников спецслужб и скрылся с места инцидента на такси. Машину он бросил на обочине.
По предварительным данным, водитель просто не справился с управлением. Остается надеяться, что никто не пострадал.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Лужском произошла смертельная авария: водитель не справился с управлением.