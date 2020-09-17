Борис Моисеев находится в тяжелейшем состоянии

Борис Моисеев находится в тяжелейшем состоянии
Борис Моисеев. Фото: Instagram @bmoiseevpro

Знакомые артиста уверяют, что он «прикован к постели».

Борис Моисеев сейчас находится в сложной жизненной ситуации. Об этом пишет «Собеседник». Адвокат и общественный деятель Тамара Пухова отметила, что артист в тяжелом состоянии и нет «никакого просвета в состоянии его здоровья». Он, по словам своих друзей, прикован к кровати и у Моисеева почти нет денег – хватает на самое необходимое. Все сбережения, поясняет Пухова, ушли на лечения, а заработать еще артист не может в связи с пандемией коронавируса.

Юрист недоумевает: по какой причине Моисееву никто не помогает.

«Почему этого не делают звездные друзья Бориса, непонятно. Тем более, что Моисееву нужно совсем немного»,

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навального отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшается. Немецкие врачи сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный идет на поправку.

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