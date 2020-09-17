Утро в Петербурге началось с небольших пробок

Некоторые улицы «встали» из-за огромного количества машин, а где-то совсем пусто.

Сегодня утром, 17 сентября, дороги в целом не очень заняты. В некоторых районах, как и положено в будний день, наблюдаются заторы – петербуржцы спешат на работу. Сервис «Яндекс. Пробки» оценил уровень загруженности дорог в три балла.

Больше всего «красных» участков на Кубинской улице, Ленинском проспекте, Витебском проспекте, набережной Обводного канала, набережной Кутузова, на Петроградской стороне. В некоторых районах произошли аварии, с чем и связаны затруднения с передвижением. Также есть улицы, на которых действуют ограничения из-за ремонтных работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пионерстроя водитель врезался в столб. Мужчина не стал дожидаться сотрудников спецслужб и скрылся с места инцидента на такси. Машину он бросил на обочине.