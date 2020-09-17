На COVID-19 обследовали еще 24 тысячи петербуржцев

В Петербурге все еще идет обследование на коронавирус. Фото: Baltphoto

В Петербурге все еще идет обследование на коронавирус. Фото: Baltphoto

Жители Санкт-Петербурга продолжают каждый день сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа обследовано было более 24 тысяч человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Так, уточняется, что всего за сутки на коронавирус обследовали 24078 горожан.

Кроме того, отмечается, что еще 515 человек вынуждены оставаться под наблюдением медиков. Большая часть из них соблюдает меры предосторожности из-за общения с теми, кто уже заразился коронавирусом. Еще 2 человек2 находятся в обсервации.

В оперативном штабе добавили, что за сутки в Единый региональный информационно-справочный центр по вопросам, связанным с коронавирусом, за сутки поступило 179 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в мире число выявленных случаев коронавируса приближается к 29,5 млн.