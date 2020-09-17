Петербург во власти циклонического вихря: 17 сентября ждут дожди и +13

В Петербурге в четверг, 17 сентября, ждут погоду с неустойчивыми прояснениями. Виной всему – циклонический вихрь, который завис над городом.

Об этом сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Как констатирует синоптик: В Петербурге наступила окончательная осень.

Он уточнил, что погоду в Северной столице будет определять циклонический вихрь – регион оказался в его холодной тыловой части.

В результате ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. В городе могут пройти кратковременные дожди.

«Ветер станет порывистым и развернувшись на северо-западные румбы, будет ограничивать дневной прогрев», — уточняет специалист. Дуть, по его словам, будет до 10 м/с. Порывы могут составить до 16 м/с. При этом ближе к ночи ветер будет становиться сильнее.

Воздух днем прогреется до +13 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на несколько районов Петербурга обрушился град.