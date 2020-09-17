В Петербурге электричка снесла 16-летнего мигранта в наушниках

В Петербурге электричка снесла 16-летнего мигранта в наушниках
Электричка сбила подростка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге выясняют обстоятельства ЧП на железнодорожном перегоне Лахта – Новая Деревня.

Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

Трагедия чуть было не произошла накануне, 16 сентября, поздно вечером. Электричка снесла человека.

Оказалось, что железнодорожные пути переходил 16-летний юноша, уроженец Таджикистана. Поезда он не слышал из-за наушников. Машинист сигналил и попытался затормозить, но не успел.

Молодой человек выжил, но был госпитализирован с травмами.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области под поезд попал 70-летний пенсионер.

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