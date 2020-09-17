Нетребко заболела коронавирусом и «ни о чем не жалеет»

Артистка рассказала, что как только выздоровеет, ей больше нечего будет бояться.

Певица Анна Нетребко пятый день находится в больнице, ее тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Артистка отметила, что у нее было два выхода: либо сидеть дома и бояться заразиться, либо продолжать работать. Она выбрала второй вариант и в какой-то момент заболел ее коллега. Нетребко заразилась от него и теперь лежит в больнице, но ни о чем не жалеет. Звезда отмечает, что пришла за помощью вовремя и уже идет на поправку. Нетребко заверила, что ее «так просто не возьмешь». Она подчеркнула, что устала от сложившейся ситуации и рада, что для нее теперь все закончится.

Поклонники в комментариях делают певице скорейшего выздоровления. Они восхищены позицией артистки.

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