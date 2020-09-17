Зоозащитники: приюты не решат проблему безнадзорности животных в Петербурге

Чтобы раз и навсегда решить проблему безнадзорности животных в Петербурге, нужно учитывать множество факторов, а не уповать только на приюты. К такому выводу пришли представители зоозащитных организаций в ходе пресс-конференции.

Так, по мнению руководителя общественной организации «Голоса за животных» Динары Агеевой, немаловажной в вопросе безнадзорности является стерилизация, причем как бездомных, так и домашних животных. Последние, будем честны, тоже нередко оказываются на улице. Контролировать нужно и разведение питомцев с целью продажи.

По словам директора благотворительного Фонда помощи бездомным животным «Верность» Татьяны Титовой, приютов все равно на всех не хватит: «Желающих сдать животное и уйти гораздо больше, чем тех, кто хочет прийти и, наоборот, помочь», — сказала она.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о болевых точках безнадзорных животных в Петербурге.