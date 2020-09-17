В Петербурге следователи проверяют инцидент с 16-летним мигрантом, попавшим под поезд

Санкт-Петербургский Следственный отдел на транспорте разбирается в ситуации с 16-летним иностранцем, попавшим под поезд.

Дорожный инцидент произошел вечером 16 сентября, на 13-м километре железнодорожного перегона Новая деревня — Лахта Санкт-Петербург. Поезд двигался по направлению от Белоострова в Северную столицу. По предварительным данным, мальчик не слышал предупреждающих сигналов машиниста, а экстренное торможение не смогло предотвратить столкновения.

В результате сейчас подросток находится в больнице с тяжелыми травмами. Следственные органы осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз, которые помогут установить обстоятельства и причины случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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