Прокуратура заинтересовалась упавшим с гаража четвероклассником

Прокуратура заинтересовалась упавшим с гаража четвероклассником
К разбирательствам привлекут правоохранительные органы. Фото: Baltphoto

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения четвероклассника с гаража на улице Ткачей.

Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в правоохранительном ведомстве. Упавший мальчик получил тяжелые повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, гематому головы и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас ребенку оказывают необходимую помощь врачи.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены выяснить причины и обстоятельства несчастного случая, а также определить законность расположения гаража, с которого упал ребенок, и найти хозяина объекта. В случае выявления нарушений прокуратура может возбудить уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под электричкой погиб 16-летний иностранец. Юноша переходил пути в наушниках и не услышал приближающийся поезд.

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