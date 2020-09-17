Прокуратура заинтересовалась упавшим с гаража четвероклассником

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения четвероклассника с гаража на улице Ткачей.

Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в правоохранительном ведомстве. Упавший мальчик получил тяжелые повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, гематому головы и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас ребенку оказывают необходимую помощь врачи.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены выяснить причины и обстоятельства несчастного случая, а также определить законность расположения гаража, с которого упал ребенок, и найти хозяина объекта. В случае выявления нарушений прокуратура может возбудить уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге под электричкой погиб 16-летний иностранец. Юноша переходил пути в наушниках и не услышал приближающийся поезд.