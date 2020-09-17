СК: перед смертью националист Тесак сознался в нескольких убийствах

СК: перед смертью националист Тесак сознался в нескольких убийствах
Максим Марцинкевич (Тесак) до последнего заключения был трижды осужден за преступления экстремистской направленности. Фото: Wikipedia

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко заявила, что незадолго до смерти националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, сознался в серии убийств.

Оказалось, что в 2007 году Тесак совершил двойное убийство. Тогда на просторах Сети распространилась жестокая видеозапись, запечатлевшая расправу, но установить подозреваемого правоохранителям так и не удалось. А недавно один заключенных в Красноярском крае рассказал, что причастность к произошедшему имеет Марцинкевич, также отправленный за решетку на 10 лет в 2017 году.

Петренко добавила, что Тесак активно сотрудничал со следствием и давал признательные показания и по другим эпизодам преступной деятельности. Он рассчитывал освободиться условно-досрочно, но вскрывшиеся новые обстоятельства изменили ход дела. В СКР считают, что это могло послужить причиной смерти националиста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга отправил на 10 лет в колонию строгого режима местного жителя, жестоко убившего свою подругу.

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