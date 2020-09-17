В Петербурге на 10 лет отправили за решетку мужчину, убившего свою знакомую

Суд признал 40-летнего жителя Северной столицы виновным в убийстве своей подруги, совершенном в июне прошлого года.

По материалам следственных органов Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, 25 июня 2019 года обвиняемый находился в квартире одного из домов по Московскому проспекту вместе со своей будущей жертвой. В ходе беседы между участниками разгорелся конфликт и мужчина выхватил нож.

Он напал на свою 18-летнюю спутницу и нанес ей более десяти ножевых ранений. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Приняв во внимание все предоставленные следствием данные, суд приговорил убийцу к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге попал в колонию мужчина, который убил свою мать, перепутав её с вором.