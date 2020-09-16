В Петербурге осудили мужчину, в алкогольном порыве убившего свою мать

В октябре прошлого года житель одного из домов по проспекту Энергетиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою мать.

Правоохранительные органы установили, что мужчина набросился на пожилую женщину и стал избивать её. Тяжелые повреждения головы, шеи и туловища в результате побоев осложнились еще и тем, что преступник пытался задушить пострадавшую. К сожалению, она не выжила.

Сам злоумышленник рассказал, что, употребив спиртное, лег спать и проснулся, поскольку ему показалось, что в квартире есть посторонний. В этот момент он находился в одной кровати со своей матерью и спросонья решил, что она — неизвестный похититель денег, хранившихся в квартире. Подсудимый стал наносить женщины удары, перепутав её с воображаемым вором. Мужчина раскаялся, полностью признал вину, а также сразу после случившегося вызвал скорую и полицию. Кроме того, свидетели характеризовали его с положительной стороны и рассказали, что он долгое время ухаживал за матерью. Суд, приняв во внимание вышеуказанные обстоятельства, смягчил приговор до 4,5 лет в колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заключен под стражу мужчина, убивший женщину возле ларька с шавермой.