Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы

Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы
Вузы также откажутся от так называемой "второй волны" и будут проводить зачисление в два этапа: приоритетный и основной. Фото: Baltphoto

Новые правила приема абитуриентов в вузы, принятые Министерством науки и высшего образования РФ, вступят в силу со следующего, 2021/2022 учебного года.

Согласно коррективам, теперь образовательные учреждения могут проводить единый конкурс для родственных специальностей и направлений. Кроме того, вузы вновь смогут устанавливать собственные вступительные испытания по предметам, согласованным с абитуриентами. На усмотрение поступающего, в таком случае, остается предъявление результата ЕГЭ.

Также вузы сами будут устанавливать количество направлений, на которые будущие студенты могут подать документы — в общей сложности, их должно быть не менее двух и не более десяти, тогда как раньше было не более трех. Все учебные заведения, помимо прочего, обяжут предоставлять поступающим возможность подачи документов в электронной форме. Конкурсные списки будет необходимо обновлять пять раз в день — сейчас они обновляются раз в сутки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентам могут разрешить работать в школах.
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