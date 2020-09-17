Австралийские врачи проведут первую в истории имплантацию бионического глаза

Австралийские специалисты готовятся к проведению первой в мире операции по вживлению человеку бионического глаза.

В случае, если врачи добьются успеха, эта технология может решить проблему слепоты: незрячим людям можно будет полностью восстановить работу глаз. Однако непонятно, поможет ли операция тем, кто слеп от рождения. Бионический глаз устроен как камера, которая считывает изображения и с помощью микропроцессора передает сигналы в мозг.

Как пишет РЕН ТВ, изобретение австралийцев было успешно протестировано на животных, поэтому ученые почти не сомневаются в его эффективности для людей. Когда именно состоится операция, способная перевернуть все представления о сегодняшних достижений медицины, не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли в янтаре остатки спермы, чей возраст оценивается в 100 миллионов лет.