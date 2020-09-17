Австралийские врачи проведут первую в истории имплантацию бионического глаза

Австралийские врачи проведут первую в истории имплантацию бионического глаза
Слепым людям, возможно, удастся вновь видеть мир. Фото: pixabay.com

Австралийские специалисты готовятся к проведению первой в мире операции по вживлению человеку бионического глаза.

В случае, если врачи добьются успеха, эта технология может решить проблему слепоты: незрячим людям можно будет полностью восстановить работу глаз. Однако непонятно, поможет ли операция тем, кто слеп от рождения. Бионический глаз устроен как камера, которая считывает изображения и с помощью микропроцессора передает сигналы в мозг.

Как пишет РЕН ТВ, изобретение австралийцев было успешно протестировано на животных, поэтому ученые почти не сомневаются в его эффективности для людей. Когда именно состоится операция, способная перевернуть все представления о сегодняшних достижений медицины, не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли в янтаре остатки спермы, чей возраст оценивается в 100 миллионов лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
австралия бионический глаз импланты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двое пострадали при взрыве в центре Киева
Молодая супруга Петросяна отрицает слухи о суррогатном материнстве
Ношение очков в пять раз уменьшает риск заражения коронавирусом
В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы придет аномальное потепление
В Минздраве рассказали, как предотвратить вторую волну коронавируса
В Мьянме родился двухголовый ребенок
Австралийские врачи проведут первую в истории имплантацию бионического глаза
Бывший глава Минкомсвязи стал главой Петербургской валютной биржи