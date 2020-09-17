В Мьянме родился двухголовый ребенок

В Мьянме родился двухголовый ребенок
Младенец родился абсолютно здоровым. Фото: pixabay.com

Жительница города Нейпьидо (столица Мьянмы) родила мальчика, у которого две головы и одно тело. Директор роддома сообщил, что это первый случай в его практике.

Как сообщает Myanmar Times, младенец родился в среду, 16 сентября, и стал вторым ребенком в семье. Его 29-летняя мать, которую зовут Санда Мьин, была госпитализирована в роддом на восьмом месяце беременности. При родах у нее возникли осложнения, в связи с чем врачи приняли решение делать кесарево сечение.

Сразу после рождения врачи проверили здоровье необычного малыша. Он весит 2,5 килограмма, у него две руки и две ноги, одно тело и, не считая второй головы, мальчик полностью здоров. Директор медучреждения рассказал, что уже был свидетелем рождения сиамских близнецов, однако этот случай стал первым, когда он видел новорожденного с двумя головами.

По данным ТАСС, на следующий день после рождения ребенок был доставлен в реанимацию специализированного педиатрического медучреждения столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в роддоме в Петербурге родились две тройни за неделю.

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