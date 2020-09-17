Никас Сафронов отказался помогать сыну с ремонтом бассейна в Турции

Никас Сафронов отказался помогать сыну с ремонтом бассейна в Турции
Лука Затравкин на турецком курорте. Фото: instagram/@lukasafronovofficial

Сын российского художника Никаса Сафронова, музыкант Лука Затравкин сломал детский бассейн в турецком отеле, прыгнув в него с разбегу. Отель просит за ремонт 19 тысяч долларов, а отец Затравкина не согласился «выкупать» сына их «плена».

Как сообщали СМИ, руководство отеля отказалось выпускать Луку, пока тот не отремонтирует детский бассейн за свои деньги. Сам пианист же пишет в соцсетях, что отель освободил его от оплаты ремонта.

Музыкант обратился за помощью к отцу, однако Сафронов заявил, что не собирается нести ответственность за инцидент, связанный с лишним весом его сына. Художник считает, что если у его сына хватило денег на отдых в Турции, то и на оплату ремонта тоже должно хватить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что музыкант Лука Затравкин травмировал ноги и оставил турецкий отель без бассейна одним прыжком. В результате по дну бассейна пошла трещина, а сам музыкант сильно ударился коленями.

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