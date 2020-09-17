Стало известно, за сколько мозг может запомнить на новое слово

Кора головного мозга реагировала более активно при заучивании слов, похожих на настоящие. Фото: pixabay.com

Кора головного мозга реагировала более активно при заучивании слов, похожих на настоящие. Фото: pixabay.com

Ученые из Сколковского института науки и техники узнали, что человеческому мозгу требуется час-два на запоминание новых иностранных слов.

Согласно опубликованному в журнале Frontiers in Neuroscience исследованию, ученые пришли к такому выводу, проследив за изменениями в активности мозга в процессе пополнения словарного запаса.

В ходе научной работы несколько добровольцев учили восемь псевдослов. Четыре из них напоминали настоящие, а остальные вовсе не имели смысла. Ученые следили за изменениями нейтронной , которой сопровождается выучивание нового слова.

Оказалось, что кора головного мозга реагировала более активно при заучивании слов, похожих на настоящие.

«Отличие между нейронными откликами на настоящие слова и псевдослова до и после обучения, дает ответ на вопрос о локализации «семантической сети», а также о тесной связи между семантическим и фонологическим аспектами усвоения новых слов», — заявляют авторы исследования.

Ранее ученые считали, что подобные изменения происходят только после ночного сна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что длительное пребывание на МКС изменило мозг космонавтов.