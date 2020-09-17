Стало известно, за сколько мозг может запомнить на новое слово

Стало известно, за сколько мозг может запомнить на новое слово
Кора головного мозга реагировала более активно при заучивании слов, похожих на настоящие. Фото: pixabay.com

Ученые из Сколковского института науки и техники узнали, что человеческому мозгу требуется час-два на запоминание новых иностранных слов.

Согласно опубликованному в журнале Frontiers in Neuroscience исследованию, ученые пришли к такому выводу, проследив за изменениями в активности мозга в процессе пополнения словарного запаса.

В ходе научной работы несколько добровольцев учили восемь псевдослов. Четыре из них напоминали настоящие, а остальные вовсе не имели смысла. Ученые следили за изменениями нейтронной , которой сопровождается выучивание нового слова.

Оказалось, что кора головного мозга реагировала более активно при заучивании слов, похожих на настоящие.

«Отличие между нейронными откликами на настоящие слова и псевдослова до и после обучения, дает ответ на вопрос о локализации «семантической сети», а также о тесной связи между семантическим и фонологическим аспектами усвоения новых слов», — заявляют авторы исследования.

Ранее ученые считали, что подобные изменения происходят только после ночного сна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что длительное пребывание на МКС изменило мозг космонавтов.

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