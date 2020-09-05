Длительное пребывание на МКС изменило мозг космонавтов

Ученым предстоит еще многое узнать о влиянии космической среды на человека. Фото: pixabay.com

Ученым предстоит еще многое узнать о влиянии космической среды на человека. Фото: pixabay.com

По итогам длительного пребывания на Международной космической станции у космонавтов обнаружили изменения в количестве белого и серого вещества в передней и задней части мозга.

Ученые также задолго до проведения последних исследований выяснили, что в космосе может падать зрение, а мышцы спины могут необратимо слабеть. Кроме того, у космонавтов может присутствовать округление сердца из-за пребывания в невесомости. А чрезмерное нахождение в космосе, — например, полет к Марсу, — способно разрушить психику и разум из-за активного воздействия на мозг лучей — об этом свидетельствуют эксперименты, проведенные на животных.

К счастью, изменения в мозгу, выявленные у астронавтов с Международной космической станции (МКС) не являются необратимыми. Космонавты полностью вернулись в привычное состояние спустя семь месяцев пребывания на Земле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе к Земле приближалось около 80 астероидов.