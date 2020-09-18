Житель Ленобласти в соцсети обманом получил от 11-летней девочки откровенные фото и шантажировал её

Жительница Челябинской области пожаловалась в полицию на неизвестного извращенца, который выманил у её 11-летней дочери откровенные фотографии через «Вконтакте» и затем начал её шантажировать.

Преступник угрожал малолетней жертве распространить снимки, используя эти аргументы для того, чтобы заставлять девочку отправлять ему новые фотографии. Развратник общался со школьницей в январе 2020 года: мама пострадавшей обращалась в полицию еще в феврале.

Спустя полгода расследований сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Злоумышленником оказался 41-летний житель Гатчинского района Ленобласти, вахтер медицинского учреждения. У него изъяли телефон с фотографиями девочки и их перепиской.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове арестовали извращенца, который пытался изнасиловать школьницу.