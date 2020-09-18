Житель Ленобласти в соцсети обманом получил от 11-летней девочки откровенные фото и шантажировал её

Житель Ленобласти в соцсети обманом получил от 11-летней девочки откровенные фото и шантажировал её
Преступника задержали и передали полицейским Челябинской обалсти. Фото: pixabay.com

Жительница Челябинской области пожаловалась в полицию на неизвестного извращенца, который выманил у её 11-летней дочери откровенные фотографии через «Вконтакте» и затем начал её шантажировать.

Преступник угрожал малолетней жертве распространить снимки, используя эти аргументы для того, чтобы заставлять девочку отправлять ему новые фотографии. Развратник общался со школьницей в январе 2020 года: мама пострадавшей обращалась в полицию еще в феврале.

Спустя полгода расследований сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Злоумышленником оказался 41-летний житель Гатчинского района Ленобласти, вахтер медицинского учреждения. У него изъяли телефон с фотографиями девочки и их перепиской.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове арестовали извращенца, который пытался изнасиловать школьницу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть насильственные действия сексуального характера несовершеннолетняя соцсети шантаж


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом работника интернет-магазина
В Петербурге активно снижается число безработных
Петербуржцы смогут бесплатно провезти велосипеды в электричках 22 сентября
Лоукостер Wizz Air переносит дату открытия базы в Петерубрге на 3 декабря
Медикам больницы имени Боткина могут снизить зарплаты из-за новой ...
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23,9 тысяч человек
В Музее игрушки откроется выставка скульптора Романа Шустова, создавшего ...
Житель гражданского проспекта перевел «банковским мошенникам» ...