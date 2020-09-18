В Музее игрушки откроется выставка скульптора Романа Шустова, создавшего «Петербургского ангела»

Скульптура "Петербургский ангел" из Измалойвского сада - наиболее известная работа Романа Шустова. Фото: Baltphoto

Скульптура "Петербургский ангел" из Измалойвского сада - наиболее известная работа Романа Шустова. Фото: Baltphoto

Сегодня, 18 сентября, в петербургском Музее игрушки открывается выставка работ скульптора Романа Шустова, создавшего знаменитого «Петербургского ангела».

Экспозиция получила название главного произведения ушедшего из жизни художника. Посмертная персональная выставка его работ содержит произведения разных лет, исполненные в различных техниках: зрителям представлены как скульптуры, так и живопись, и фотографии.

Некоторые работы горожане и гости Северной столицы увидят впервые. История создания «Петербургского ангела», находящегося в Измайловском саду, объединяющим лейтмотивом проходит через всю выставку. Экспозицию можно будет посетить до 21 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роман Шустов скончался в мае 2020 года, у художника диагностировали двутороннее воспаление легких.